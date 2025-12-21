Ragusa – Nuovo importante incontro tra la Cna comunale di Ragusa e l’ufficio Tributi del Comune di Ragusa presso i locali dell’ufficio Tributi dell’ente di palazzo dell’Aquila. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore al Bilancio e ai Tributi, Giovanni Iacono, del dirigente dell’ufficio Tributi, Salvatore Guadagnino, del funzionario responsabile dell’ufficio Tari, Vincenzo Novello, del responsabile comunale della Cna di Ragusa, Andrea Roccaro, e di Giuseppe Brullo, responsabile Ambiente della Cna di Ragusa. Oggetto della riunione è stata la bozza del nuovo regolamento sulla Tari che il Comune sta predisponendo.

La Cna di Ragusa si è presentata con alcune proposte di modifica per rendere il regolamento ancora più snello e chiaro e per portare avanti le rivendicazioni delle imprese che desiderano certamente pagare, ma pagare il giusto e soprattutto non ritengono adeguati eventuali appesantimenti burocratici in aggiunta alla dovuta tassazione. Dal confronto è emerso che le proposte di modifiche avanzate dalla Cna erano tutte di buon senso e accoglibili da parte dell’amministrazione.

Tuttavia, le due parti non si sono ritrovate rispetto al percorso da compiere sui magazzini destinati ai prodotti finiti, tassabili da parte dell’amministrazione comunale, di parere opposto e contrario la Cna di Ragusa. La Cna comunale di Ragusa, è stato spiegato, continuerà a svolgere un ruolo di interlocuzione attiva, supportando le imprese e mantenendo un dialogo costante con l’amministrazione comunale per tutelare gli interessi degli imprenditori locali.