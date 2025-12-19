L’INPS ha confermato l’accelerazione dei pagamenti per le principali misure di sostegno alle famiglie. Per il mese di dicembre 2025, sia l’Assegno Unico Universale che l’Assegno di Inclusione verranno erogati prima della consueta scadenza, garantendo liquidità ai nuclei beneficiari già prima delle festività natalizie.
Assegno Unico: le date di Dicembre
Il calendario ufficiale per l’Assegno Unico prevede una suddivisione dei pagamenti basata sulla regolarità della pratica:
- Dal 17 al 19 Dicembre: Riceveranno l’accredito in questi giorni i nuclei familiari che hanno una domanda già attiva, che hanno percepito le mensilità precedenti con regolarità e che non hanno comunicato variazioni recenti.
- Ultima Settimana di Dicembre: Il pagamento slitterà a fine mese per chi ha segnalato modifiche al nucleo familiare o all’indice ISEE, oppure per chi ha presentato la domanda per la prima volta nel corso dell’anno.
Assegno di inclusione: accredito anticipato
Novità significative riguardano anche i percettori dell’Assegno di Inclusione. Rispetto alla solita finestra di fine mese, l’erogazione è stata anticipata di circa una settimana:
- 19 e 20 Dicembre: Sono queste le giornate previste per la ricarica sulla Carta dedicata. L’anticipo riguarda sia i vecchi beneficiari sia chi ha presentato istanza a novembre o ha sbloccato pratiche precedentemente sospese.
Sguardo al 2026: rivalutazione e obbligo ISEE
Con l’arrivo del nuovo anno, l’Assegno Unico subirà dei cambiamenti strutturali legati all’adeguamento al costo della vita:
- Aumenti per Inflazione: Come previsto dalla normativa, gli importi verranno rivalutati automaticamente per compensare l’inflazione registrata nel corso del 2025.
- Rinnovo ISEE: Per mantenere l’importo corretto della quota mensile, le famiglie sono tenute a presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica entro il 28 febbraio 2026. In assenza di un indice aggiornato, da marzo verrà erogata solo la quota minima prevista per legge.
Riepilogo scadenze dicembre 2025
|Misura
|Date di Pagamento
|Assegno Unico stabile
|17, 18, 19 dicembre
|Assegno di Inclusione
|19, 20 dicembre
|Assegno Unico variazioni o nuove domande
|dal 27 dicembre
Lascia un commento