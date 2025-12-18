In occasione delle festività natalizie, l’INPS ha programmato un’erogazione anticipata per due dei principali sostegni alle famiglie: l’Assegno Unico Universale e l’Assegno di Inclusione. Gli accrediti di dicembre 2025 arriveranno direttamente sui conti dei beneficiari tra il 17 e il 20 del mese, evitando così i ritardi legati alle chiusure bancarie di fine anno.
Assegno Unico dicembre: le finestre di accredito
Per quanto riguarda il contributo per i figli a carico, il calendario ufficiale prevede una distinzione basata sulla continuità della prestazione:
- Dal 17 al 19 Dicembre: Riceveranno la somma in questa fascia i nuclei familiari che hanno già percepito il sussidio nei mesi scorsi e la cui domanda non ha subito variazioni recenti.
- Ultima Settimana di Dicembre: Il pagamento avverrà in una fase successiva per chi ha presentato una nuova richiesta o per chi ha segnalato modifiche rilevanti, come un cambio nel numero dei figli o un aggiornamento del valore ISEE che richiede un ricalcolo dell’importo.
Assegno di inclusione: anticipo a metà mese
Novità importanti anche per i percettori dell’Assegno di Inclusione. La consueta ricarica, che normalmente avviene dopo il 26 del mese, è stata notevolmente anticipata:
- 19 e 20 Dicembre: Sono queste le date da segnare per l’accredito sulla Carta ADI.
- Chi è incluso: L’anticipo riguarderà non solo i beneficiari correnti, ma anche coloro che hanno inviato la domanda a novembre o chi ha risolto positivamente eventuali sospensioni della pratica che ne bloccavano l’erogazione.
Sintesi delle date
|Misura
|Date di Pagamento
|Assegno Unico standard
|17, 18, 19 dicembre
|Assegno Unico nuovi o variazioni
|dal 27 dicembre
|Assegno di Inclusione tutti
|19, 20 dicembre
