Ragusa – Domani 18 dicembre alle ore 11.30, presso la Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, sarà celebrata la messa interforze per la preparazione al Santo Natale. La solenne celebrazione sarà officiata dal Vescovo Mons. Giuseppe La Placa e concelebrata dai cappellani delle Forze di Polizia.

Parteciperanno alla funzione religiosa il Prefetto e il Questore della Provincia di Ragusa, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i Comandanti della Capitaneria di Porto di Pozzallo, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale di Ragusa. Saranno presenti altresì i vertici e le massime Autorità civili provinciali e locali, i rappresentanti delle Associazioni Nazionali di tutte le Forze di Polizia, le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno e gli operatori a tutte le Forze di Polizia con i loro familiari.