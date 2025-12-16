Modica – Gaetano Cabibbo, Direttore dell’U.O.C. di Medicina Interna dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, è stato nominato membro del Direttivo nazionale della FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e segretario Italian Journal of Medicine (IJM), prestigiosa rivista scientifica internazionale di area internistica.

La nomina è avvenuta il 15 novembre, nel corso dell’Assemblea del Consiglio esecutivo FADOI svoltasi a Roma con la partecipazione del presidente nazionale, Andrea Montagnani, e i referenti regionali responsabili delle Unità operative complesse di Medicina Interna. Il dottor Cabibbo, già componente del direttivo regionale FADOI, entra a far parte dell’organismo nazionale di una delle più autorevoli società scientifiche italiane in ambito di ricerca, formazione e aggiornamento clinico. Il conferimento dell’incarico di segretario della rivista Italian Journal of Medicine, punto di riferimento scientifico a livello internazionale, rappresenta, inoltre, un riconoscimento di particolare rilievo per la provincia di Ragusa, e contribuisce a dare ulteriore lustro all’attività clinica e scientifica sviluppata all’interno dell’ASP.

“Il prestigioso incarico conferitomi – dichiara il dottor Cabibbo – riflette il lavoro quotidiano svolto presso il reparto di Medicina Interna di Modica, che ho l’onore di dirigere. Condivido questa nomina con tutti i miei collaboratori, che ringrazio sentitamente per la loro incessante dedizione all’attività clinica e assistenziale. Un ringraziamento va anche alla Direzione generale dell’ASP di Ragusa: il confronto costante e la condivisione di idee consentono di esprimerci al meglio nel nostro lavoro quotidiano”.

La Direzione strategica dell’ASP esprime apprezzamento per il riconoscimento ottenuto, che testimonia il valore professionale e scientifico delle competenze presenti nei presidi ospedalieri e il contributo fornito dall’Azienda al panorama medico-scientifico.