Maltempo in Sicilia. Il periodo di stabilità atmosferica sulla Sicilia si è interrotto bruscamente. Come ampiamente previsto, l’alta pressione ha ceduto il passo a correnti atlantiche che hanno determinato un deciso peggioramento delle condizioni meteo, il cui picco è atteso nella giornata odierna, martedì 16 dicembre.

La causa di questo maltempo è una profonda depressione posizionata tra la Spagna e il Nord Africa, che ha innescato una ciclogenesi (formazione di un minimo di bassa pressione) in prossimità dell’Isola.

Fin dalla mattina, rovesci e temporali stanno interessando con particolare intensità le aree occidentali e meridionali (Trapanese, Agrigentino, Nisseno). Nel corso del pomeriggio, la perturbazione si sposterà ed intensificherà i fenomeni sul resto del territorio siciliano.

Si raccomanda la massima attenzione a causa dei temporali che potrebbero essere di forte intensità.L’intera giornata sarà caratterizzata da un marcato rinforzo della ventilazione meridionale (Scirocco e Ostro), con venti che soffieranno fino a condizioni di burrasca.

Le raffiche più violente sono attese sui versanti tirrenici, dove potrebbero superare i 90-100 Km/h. Nel resto dell’Isola si prevedono raffiche tra i 70 e gli 80 Km/h. Un generale miglioramento è atteso solamente in tarda serata. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.