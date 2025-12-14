La locuzione “Rottamazione Quinquies” è sulla bocca di tutti, ma è cruciale evitare malintesi: non si tratta di un jolly universale per tutti i debiti. La nuova definizione agevolata è una misura con un bersaglio preciso e conseguenze politico-economiche chiare: premia alcune posizioni, mentre altre rimangono escluse o non ottengono vantaggi aggiuntivi.

Il punto zero: cosa sappiamo ora

La Quinquies è incardinata nella Legge di Bilancio 2026 il cui iter parlamentare è ancora in corso. Sebbene il testo possa subire modifiche, i principi base sono già stati delineati:

Carichi Coperti : Dal 2000 al 2023.

: Dal 2000 al 2023. Cosa si “Stacca” : Generalmente sanzioni e interessi di mora.

: Generalmente sanzioni e interessi di mora. Rate: Fino a 54 rate bimestrali.

Il cuore della misura: il contribuente “Dichiarato”

La svolta risiede nel profilo del debitore target: la norma mira principalmente alle cartelle nate da omessi versamenti di imposte precedentemente dichiarate e successivamente affidate alla riscossione.

In sostanza: non si rivolge al contribuente completamente evaso o sconosciuto, ma spesso a chi ha dichiarato il dovuto ma non è riuscito a pagare.

Il nodo politico: in “Premio” per i ritardatari

Il punto più delicato è il rapporto con la precedente Rottamazione Quater. La Quinquies non è concepita come un automatico “supplemento” per tutti. Anzi: chi ha rispettato i termini di pagamento dei precedenti piani potrebbe non trarre benefici aggiuntivi.

Questo rischia di generare malcontento tra i contribuenti più disciplinati, mentre lo Stato cerca di recuperare incassi dalle posizioni “incagliate” o decadute.

Calendario provvisorio (se confermato dalla Legge definitiva)

Scadenza Azione Entro 30 aprile 2026 Domanda di adesione Entro 30 giugno 2026 Comunicazione degli importi dovuti e del piano di rateazione 31 luglio 2026 Pagamento della prima o unica rata Successive Fino a 54 rate bimestrali

Il messaggio è che la Quinquies non offre uno “sconto lampo”, ma un lungo percorso di rientro, dilatato fino a nove anni.

Enti Locali: attenzione alla “Facoltà” non all’automatismo

Per quanto riguarda tributi locali come IMU e TARI, la copertura non è nazionale e automatica. La Legge conferisce agli Enti la facoltà di attivare la loro versione della definizione agevolata attraverso proprie delibere.

Di conseguenza, il contribuente dovrà verificare: il Comune o la Regione di appartenenza ha aderito all’opportunità? E con quali specifiche condizioni?

A chi conviene davvero: tre profili