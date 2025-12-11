Modica – Le emozioni vissute giorno 10 dicembre sia a Modica sia a Gela, durante gli appuntamenti del “Versi di Luce”, passano il testimone ad altrettante sensazioni forti: continua il programma del Festival e l’entusiasmo è contagioso e coinvolgente. A Modica giorno 11 dicembre si inizia alle ore 9.00 al Cinema Aurora con “Versi di Luce Giovani”, l’iniziativa a tema Cinemapoesia dedicata agli studenti del territorio. Nel corso della matinée verrà presentato “Se mi desti t’ascolto”, il progetto vincitore del Bando Cinema per la Scuola che coinvolgerà gli istituti scolastici di Modica, Pozzallo, Vittoria e Gela.

Il programma pomeridiano vedrà alle ore 17.00 in Cineteca “Versitalk”, un incontro con le Voci del Festival, ospiti i registi Angelo Piccione, Adèle Poiré e il poeta Davide Vanotti.

Alla Fondazione Grimaldi, a partire dalle ore 18.00, verranno proiettate le seguenti opere in concorso: Sezione Videopoesia – “Nocturne Lighterman” di Sarah Tremlett (Regno Unito), “Suspended Particles” di Claire Rosslyn Wilson (Spagna), “Report from Interior” di Lucas Crawford (Canada), “The Simultaneity of Breathing” di Mersolis Schone (Austria); Sezione Videoclip – “The Fool’s Song” di Pam Falkenberg e Jack Cochran (USA), “Dobrina” di Hannes Rall (Germania).

In contemporanea, dalle ore 18.00, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso si proietteranno le opere in concorso nelle altre Sezioni: Sezione Contemporary Vision – “Metamorfosi” di Angelo Piccione (Italia), alla presenza del regista; Sezione Corti di Fiction “Stanze” di Amedeo Sartori (Italia), “L’acquario” di Gianluca Zonta (Italia).

A seguire, l’appuntamento “A fuoco!” – una breve pausa conviviale in cui il calore della grappa incontra la chiarezza della messa a fuoco: un dettaglio che avvicina gusto e cinema. L’iniziativa sarà curata da Giorgio Solarino, commissario ANAG Sezione di Modica, con una degustazione di grappe e dolci locali.

Alle ore 20.30, sempre alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, verrà proiettato il lungometraggio in concorso “L’être-fil” di Adèle Poiré (Francia), alla presenza della regista.

La programmazione della Sezione di Gela giorno 11 dicembre prevederà alla Galleria d’arte Civico 111: alle ore 16.00 l’appuntamento “Caffè con il regista”, un’intervista informale ad Alberto Bona, regista di “L’ineffabile fissazione del volatile” (Selezione Short film); alle ore 17.00 “Versi che si fanno Luce”, l’incontro con i poeti del concorso di poesia “Versi di Luce – L’inno del poeta resta, un atto di bellezza che diventa resistenza”, con la consegna del Premio “Filippo Collura” al componimento poetico che più si distingue per il messaggio universale, educativo e formativo delle coscienze; alle 17.30 verranno proclamati i vincitori del Premio “Geloinversi” per le Sezioni Short Film, Video Poetry, Video Art e Video Clip.