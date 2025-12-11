La nuova Rottamazione Quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, delinea un percorso preciso per l’estinzione agevolata dei debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Il beneficio è riservato esclusivamente a carichi derivanti da avvisi bonari (liquidazione automatizzata e controllo formale di dichiarazioni) e da omessi contributi INPS (non richiesti a seguito di accertamento ispettivo). Un elemento cruciale è la riammissione dei contribuenti “decaduti” dalla Rottamazione Quater a causa di pagamenti omessi o insufficienti. Sono invece esclusi coloro che risultano regolari con tutte le rate scadute della Quater al 30 settembre 2025.

Le scadenze chiave e il piano di adesione

Il processo di adesione alla Quinquies è delimitato da termini perentori:

Azione Scadenza Prevista Apertura Domande Probabilmente dal 21 gennaio 2026 Termine Domanda 30 aprile 2026 Risposta Agenzia Entrate (Comunicazione somme dovute) Entro il 30 giugno 2026 Pagamento Unica Soluzione o Prima Rata 31 luglio 2026

Il piano di pagamento dilazionato

A differenza delle precedenti edizioni, la dilazione massima si riduce a 54 rate bimestrali, coprendo un periodo di 9 anni (fino a maggio 2035). L’importo dovuto comprende solo il capitale più le spese di notifica e procedurali.

Le scadenze rateali sono così fissate (con interessi del 4% annuo a partire dal 1° agosto 2026):

a rata : 31 luglio 2026.

: 31 luglio 2026. a rata : 30 settembre 2026.

: 30 settembre 2026. a rata : 30 novembre 2026.

: 30 novembre 2026. Rate Successive : 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027.

: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027. Ultime Rate (52 alla 54^ a): 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

I benefici immediati della rottamazione

A seguito della presentazione della domanda, il contribuente ottiene la sospensione immediata di diverse azioni esecutive e amministrative sui carichi oggetto di definizione:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.

Stop all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Divieto di avviare o proseguire procedure esecutive.

Rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

Il pagamento della prima o unica rata determina automaticamente l’estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza.