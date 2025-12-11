Il mese di dicembre 2025 è particolarmente significativo per le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico e Universale (AUU). Oltre all’erogazione anticipata della mensilità per le festività, l’attenzione si sposta sulla necessità di rinnovare l’ISEE e sulla conferma degli aumenti previsti per il 2026.
Calendario INPS: pagamenti Dicembre 2025
L’INPS ha garantito che la liquidità necessaria arrivi prima di Natale, strutturando i pagamenti in due momenti:
|Finestra di Pagamento
|Beneficiari Interessati
|17, 18 e 19 dicembre 2025
|Nuclei familiari senza variazioni di importo o composizione del nucleo rispetto al mese precedente.
|Ultima settimana di dicembre (28-30 dicembre)
|Nuove domande presentate a novembre 2025 o importi variati a seguito di conguagli o nuovo ISEE.
Nota Importante: Si ricorda che non è prevista una “tredicesima” per l’Assegno Unico. L’importo di dicembre sarà quello mensile standard con l’aggiunta di eventuali conguagli a credito o a debito calcolati dall’INPS.
Per conoscere la data esatta di accredito, i beneficiari devono consultare il “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” sul portale INPS.
Proiezioni aumenti assegno unico 2026
A partire da gennaio 2026, gli importi dell’Assegno saranno rivalutati grazie al meccanismo di perequazione automatica, finalizzato a compensare l’inflazione registrata nel 2025.
Gli effetti principali attesi sono:
- Incremento degli Importi Base: Sia la quota minima che quella massima saranno aumentate in percentuale pari al tasso di inflazione definitivo ISTAT.
- Adeguamento Soglie ISEE: Anche le fasce ISEE verranno spostate verso l’alto, permettendo potenzialmente a più famiglie di accedere a quote maggiori.
Sebbene la rivalutazione sia valida dal 1° gennaio 2026, l’INPS potrebbe iniziare a erogare i nuovi importi solo a febbraio o marzo 2026, con il conseguente accredito degli arretrati dovuti per gennaio.
Scadenza cruciale: rinnovo ISEE 2026
Per evitare di ricevere l’importo minimo dal mese di marzo, è indispensabile presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE 2026.
- L’ISEE 2025 scade il 31 dicembre 2025.
- È possibile richiedere il nuovo ISEE dal 1° gennaio 2026.
- Termine Ultimo Utile: 28 febbraio 2026 per garantire il pagamento dell’importo corretto già a marzo.
