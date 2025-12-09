Il tempo stringe per le mamme lavoratrici che intendono richiedere il contributo mensile previsto per il 2025. Manca pochissimo alla scadenza del 9 dicembre 2025, data ultima per assicurarsi l’accesso al beneficio.
Chi invia la domanda entro questa data utile e possiede i requisiti richiesti potrà ottenere il pagamento in un’unica soluzione già nel mese di dicembre 2025.
Dettagli del Contributo
Il Bonus Mamme 2025 prevede un sostegno economico pari a 40 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mensilità, raggiungendo un totale di 480 euro.
L’importo viene corrisposto interamente in una sola tranche a coloro che hanno presentato regolarmente la richiesta entro il termine preferenziale del 9 dicembre.
Scadenza Imminente
La data cruciale per non perdere il diritto al pagamento anticipato è fissata per il 9 dicembre 2025. Si invitano tutte le lavoratrici interessate a verificare immediatamente il possesso dei requisiti e a inoltrare l’istanza tramite il portale INPS.
