Ragusa – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa annuncia l’avvio delle procedure per l’assunzione di due unità di personale disabile con profilo di usciere, in applicazione della Legge 68/1999 e nell’ambito degli obblighi occupazionali previsti per l’anno 2025. Le figure selezionate saranno inquadrate nell’Area degli Operatori del vigente CCNL Funzioni Locali, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Alla procedura potranno accedere i candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, della qualifica professionale corrispondente al profilo di usciere e dell’iscrizione negli elenchi e nella graduatoria provinciale dei lavoratori disabili di Ragusa, come previsto dall’articolo 8 della Legge 68/1999.

Le attività da svolgere rientrano nelle funzioni proprie dell’Area degli Operatori e comprendono compiti di natura esecutiva e tecnico-manutentiva, con funzioni ausiliarie di supporto ai servizi dell’Ente e attività di sorveglianza. Sono richieste conoscenze di base adeguate allo svolgimento delle mansioni, capacità operative utili alla gestione delle attività di routine e la capacità di portare a termine i compiti assegnati nel rispetto delle esigenze organizzative. È inoltre richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Per lo svolgimento delle attività sono richieste anche una conoscenza di base degli strumenti informatici e dei principali applicativi, la capacità di gestire semplici rapporti con l’utenza nelle attività di front-office e l’utilizzo degli apparecchi telefonici istituzionali, oltre a una conoscenza elementare della lingua inglese.

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa provvederà a pubblicare l’avviso relativo alla richiesta di avviamento numerico sul Portale Unico del Reclutamento – INPA, dando seguito ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.