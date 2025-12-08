Modica – Un vero e proprio incontro tra generazioni quello che si è svolto lo scorso 4 dicembre a Modica grazie al match intergenerazionale nato dal dialogo tra le équipe del progetto “Nonni Smart”, rivolto agli over 65, e del progetto “Voglio dire”, destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni. Due percorsi pensati per rafforzare il tessuto sociale della città e favorire lo scambio tra esperienze, saperi e vissuti diversi.

L’iniziativa ha visto insieme anziani e giovani. L’evento è stato impreziosito da letture di poesie in dialetto siciliano e da alcuni brani cantati dai ragazzi del gruppo Teen Spirit, creando un’atmosfera intensa e ricca di emozioni.

Particolarmente significativa l’intervista realizzata da una giovane del gruppo “Voglio dire” a una donna anziana, durante la quale si è parlato delle tradizioni di ieri e di oggi: dal Natale alla festa di San Giorgio, fino ai modi di vivere il tempo in famiglia, tra passato e presente.

Grazie all’utilizzo del visore, inoltre, gli anziani hanno potuto avvicinarsi alle nuove tecnologie in modo semplice e coinvolgente. Allo stesso tempo, sono stati proprio loro a portare alcuni oggetti del passato – come l’abito da sposa, i pigiami e le coperte – per raccontare e far riscoprire le tradizioni di un tempo.

L’iniziativa è stata organizzata con il prezioso supporto di Sabina Cicero, responsabile del Centro sociale “Pietro Battaglia” (Centro sociale del Sacro Cuore). Alla serata ha preso parte anche il primo cittadino di Modica Maria Monisteri.

“Un’esperienza che ha dimostrato come il dialogo tra generazioni possa diventare uno strumento concreto di crescita, condivisione e comunità” afferma Marco Santoro coordinatore del Progetto Voglio Dire.

L’esperienza sarà riproposta martedì 9 dicembre con gli anziani del centro di Modica Alta.