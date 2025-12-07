Si sblocca finalmente la lavorazione delle istanze per il Bonus Mamme. A pochi giorni dalla scadenza del 9 dicembre per la presentazione della domanda, l’INPS ha accelerato sull’esame delle richieste già pervenute, preparando il terreno per le prime erogazioni.
Il primo step di pagamenti, che riconosce un importo massimo di 480 euro per il 2025, è previsto già nel mese di dicembre 2025.
Come Verificare lo Stato della Domanda
I richiedenti possono monitorare l’avanzamento della propria pratica accedendo al servizio dedicato sul sito ufficiale dell’INPS.
L’Istituto ha indicato che la dicitura:
- “In Erogazione”: Preannuncia l’imminente accredito della somma. Molte domande sono infatti passate da “In verifica dei requisiti” e “Accolta” a questo stato.
Accedendo alla sezione “Le mie domande” e poi a “Pagamenti”, è possibile visualizzare i dettagli come l’importo e la data effettiva di accredito nella sottosezione “Pagamenti predisposti”.
Tempistiche e Scadenze Future
Fermo restando il cronoprogramma che prevede la prima ondata di pagamenti per dicembre, sarà disponibile un’ulteriore finestra di accredito a febbraio 2026 per chi presenterà domanda in ritardo.
Si ricorda infatti che la scadenza ultima per la trasmissione delle istanze è fissata al 31 gennaio 2026, anche se il termine privilegiato per essere inclusi nel primo flusso di pagamento era il 9 dicembre.
L’accelerazione dell’INPS sui controlli e sulle erogazioni assicura che il bonus possa arrivare come un “regalo di Natale” sotto l’albero per molte famiglie.
