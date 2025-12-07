Si riapre la possibilità di ottenere il Bonus Elettrodomestici 2025 per migliaia di cittadini che erano rimasti in lista d’attesa. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, a partire dal 3 dicembre, i voucher non utilizzati sono tornati disponibili e verranno distribuiti ai richiedenti esclusi nel primo click day.

Il meccanismo di assegnazione è legato al fatto che i primi beneficiari, selezionati il 18 novembre, avevano solo 15 giorni di tempo per utilizzare il bonus. Scaduto tale termine, i fondi non spesi sono stati recuperati e saranno ora riassegnati seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda iniziale.

Come verificare l’assegnazione

I richiedenti in attesa possono verificare se sono stati selezionati accedendo all’app IO. In caso di assegnazione, dovrebbe essere inviata una notifica sia tramite app che via email.

In cosa consiste e quanto vale

Il bonus è un contributo per la sostituzione di un apparecchio obsoleto, come lavatrici o frigoriferi, con uno nuovo di classe energetica superiore, al fine di migliorarne l’efficienza e ridurre i consumi.

Copertura Massima Limite Standard (per nucleo familiare) Limite Maggiorato (ISEE sotto i 25.000 euro) 30% del costo 100 euro 200 euro

L’elenco degli elettrodomestici ammissibili include grandi elettrodomestici e apparecchi come asciugatrici, cappe da cucina, forni e piani cottura.

Il dibattito sul “Click Day”

Per l’iniziativa erano stati stanziati in totale 48,1 milioni di euro. I fondi sono stati inizialmente esauriti in un solo giorno con la formula del “click day” che premia la velocità di inoltro della domanda. Sebbene questo meccanismo sia spesso adottato dal Governo, continua a suscitare forti critiche per la sua intrinseca iniquità e per le difficoltà tecniche che comporta. La riassegnazione attuale offre una parziale mitigazione di questo problema.