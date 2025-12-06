Ragusa – Nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 la provincia di Ragusa tornerà a ospitare la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo e il 1° Rally Storico del Barocco Ibleo , organizzato dalla DLF Academy con il supporto di Ragusa Motorsport.

L’evento, che mancava dal panorama rallystico dal 2011, gode dell’alto patrocinio del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale. La due giorni motoristica, che vedrà la partecipazione anche delle auto storiche, si snoderà lungo un percorso di oltre 55 km di prove speciali che toccheranno i territori di Ragusa, Modica e Giarratana.

La manifestazione prenderà il via sabato 6 dicembre con la partenza e la prova speciale “Lusia”, e proseguirà domenica 7 con le ripetizioni delle prove “Salinella” e “San Giacomo”.

In vista dello svolgimento della gara, si rendono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla circolazione stradale nelle aree interessate, definite da provvedimenti distinti del Comune di Ragusa e della Prefettura.

Disposizioni per il Centro Urbano (Ordinanza del Comune di Ragusa).

Il Settore 08 – Corpo di Polizia Municipale e Politiche per la Sicurezza Urbana del Comune di Ragusa ha emesso l’Ordinanza Dirigenziale n. 826 del 03/12/2025 , per regolare la circolazione nelle aree di partenza, arrivo e assistenza della competizione.

– Chiusura del transito veicolare su Corso Italia, nel tratto compreso tra via Roma e via S. Vito (la circolazione sarà chiusa dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di sabato 6 dicembre 2025. Saranno eccettuati solo i bus di linea urbana).

– Divieto di sosta con rimozione su Corso Italia, nel tratto compreso tra via Matteotti e via Roma, negli stessi orari (16:00 – 20:00 del 06/12/2025).

– Divieto di sosta con rimozione forzata su Piazza Libertà, nella parte bassa compresa tra via Pennavaria, via Roma e viale Tenente Lena.

– Chiusura sulla corsia di marcia da via Colombo a via Roma. (Il transito sarà consentito sulla direzione opposta da viale Ten. Lena a via Colombo).

Entrambi i provvedimenti su Piazza Libertà saranno in vigore dalle ore 08:00 del 6 dicembre 2025 alle 24:00 del 7 dicembre 2025.

Gli autobus urbani, di linea e turistici, diretti in salita verso Piazza Libertà da Via Pennavaria, modificheranno l’itinerario, transitando per Piazza Cappuccini, via B. M. Schininà, via L. Da Vinci e Piazza del Popolo. La modifica è valida dalle 08:00 del 06/12/2025 alle 24:00 del 07/12/2025.

Disposizioni per le Strade Provinciali (Ordinanza della Prefettura – U.T.G.)

La Prefettura – U.T.G. di Ragusa (Area III) ha disposto la sospensione temporanea della circolazione lungo un tratto stradale provinciale interessato dalla competizione agonistica, nei giorni 6 dicembre dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20 e comunque fino a fine manifestazione e il 7 dicembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30 e comunque fino a fine manifestazione, sulle seguenti strade provinciali e comunali:

Per lo svolgimento dello Shakedown e della prova PS1 – LUSIA:

S.C. ex S.P. 73 Galerme – Piano Ceci e S.C. 85 Piancatella – Viale numero 21 (percorsi alternativi verso Ragusa: Strada Consortile Galerme Caleo – SP 73)

Per lo svolgimento della prova PS 2-4-6 SALINELLA:

S.C. ex S.P. 58 Ragusa Ibla – Noto nel 1° Tratto, S.C. Bellocozzo, nel territorio del Comune di Ragusa, S.P. 59 Modica – Giarratana, nel tratto tra l’incrocio con la ex S.P. 58 e la S.C. Bellocozzo, dal km 8+450 al km 9+550

(percorsi alternativi: verso San Giacomo Bellocozzo: SS 194 – SP 57 – SP 53, verso Modica: SS 194 – SS115)

Per lo svolgimento della prova PS 3-5-7 SAN GIACOMO:

Via della Fontana, nel territorio del Comune di Ragusa, S.P 59 dal km 12+700 al km 18+800, S.C. Chiusa Abbate e S.C. Monterotondo, territorio del comune di Giarratana

(percorsi alternativi: verso Giarratana: SP 53 – SP 57; verso Modica: SP 55 – SP 79 – SP 23 – SP 51).

Durante il periodo di sospensione è vietata l’immissione e il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, ed è fatto obbligo di non attraversare la strada sia ai veicoli che ai pedoni. I veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso sono esenti da tali divieti.