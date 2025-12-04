Maltempo – L’ arrivo di correnti atlantiche fresche e instabili porterà un peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 5 dicembre 2025. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, l’ instabilità sarà più marcata sulle aree occidentali, meridionali e settentrionali dell’isola.
L’evoluzione oraria del maltempo
- Mattinata: le prime precipitazioni e rovesci interesseranno i settori occidentali e meridionali, per poi spostarsi verso le zone settentrionali. Nel resto della Sicilia, il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso.
- Pomeriggio: Le piogge tenderanno a concentrarsi sulle zone occidentali e settentrionali. Saranno di scarsa consistenza e più sparse nelle altre aree.
- Sera: I fenomeni persisteranno sulle zone settentrionali, mentre si attenderanno ampie schiarite altrove.
Freddo e vento da Burrasca
Il transito delle correnti nord-atlantiche influenzerà notevolmente temperature e venti:
- Temperature: prevista una diminuzione generale. I valori termici si attesteranno di qualche grado al di sotto delle medie stagionali.
- Venti: Soffieranno moderati o forti da Ovest Nordovest WNW. Si prevedono raffiche di burrasca sui bacini occidentali e sullo Stretto di Sicilia.
- Mario: Il moto ondoso sarà in aumento, risultando mossi o molto mossi tutti i bacini. Particolarmente agitato risulterà lo Stretto di Sicilia e il Tirreno occidentale.
