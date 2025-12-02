Scicli – L’Iblea inaugura il girone di ritorno con una prestazione di grande solidità e intensità, superando la Pegaso Ragusa nel derby ibleo disputato al Geodetico di Scicli. La partita si è conclusa con un netto 67-38, un risultato maturato grazie a ritmo alto, difesa compatta e un contropiede particolarmente efficace.

Le sciclitane hanno imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, volando sul 18-2 grazie a una difesa aggressiva e a transizioni rapide che hanno sorpreso le ospiti. Nel secondo quarto la Pegaso ha provato a reagire, accorciando il divario. L’Iblea, però, ha mantenuto la calma e, dopo l’intervallo, ha ripreso saldo il controllo dell’incontro, allungando progressivamente il vantaggio fino al +29 finale (parziali: 17-5; 30-22; 49-28; 67-38).

Una rivincita importante dopo la sconfitta dell’andata, ottenuta grazie a una difesa a zona ben organizzata e a una gestione lucida dei ritmi di gioco.

A trascinare l’attacco sciclitano è stata una strepitosa Adriana Causarano con 23 punti, affiancata da Linda De Luca (15) e Angelica Drago (14). Ottima la prestazione di Elena Carnemolla (8) e in generale di tutta la squadra che ha mostrato ancora una volta coesione e maturità.

L’Iblea tornerà in campo lunedì 8 dicembre alle ore 20, per una difficile trasferta contro l’ASD Siracusa Basket, squadra ostica e molto solida in casa. Un match che rappresenta un banco di prova importante per consolidare il percorso di crescita mostrato in questo avvio di girone di ritorno.