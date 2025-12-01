Ragusa – Tra le novità di quest’anno, con riferimento alle celebrazioni in onore di Maria Ss. Immacolata a Ragusa che hanno preso il via sabato scorso nella chiesa di San Francesco all’Immacolata nella città antica di Ibla, da segnalare la prima edizione del torneo di calcio che si sta svolgendo nel campetto di Maria Ss. La Nova. Sono sette le squadre partecipanti che si daranno battaglia sino a sabato 6 dicembre quando sarà disputata la finalissima.

Il torneo è stato organizzato dai giovanissimi del comitato in collaborazione con l’associazione Novum 1693 che ha offerto le coppe che saranno consegnate alle formazioni vincitrici. Ieri sera, poi, un altro momento significativo è stata la conferenza tenuta da don Giuseppe Antoci, direttore dell’Ufficio per i beni culturali e l’arte sacra della diocesi di Ragusa, sui “700 anni di fede, storia ed arte nella chiesa dell’Immacolata”. Un racconto puntuale e dettagliato sulla valenza storica dell’edificio di culto da cui esce ogni anno il simulacro della Vergine.

Oggi, intanto, le celebrazioni proseguono alle 17 con la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Di Maria e animata dalla parrocchia Maria Regina. Domani, inoltre, alle 17 saranno riproposte la recita del Rosario, le litanie cantate e il canto dello stellario. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi e animata dalla parrocchia San Pio X.