A seguito della Circolare n.139 e del Messaggio n.3289, l’INPS ha fornito un quadro completo sul Bonus Mamme 2025 pubblicando le FAQ domande frequenti all’interno del manuale utente del servizio online. L’ obiettivo è chiarire i dubbi più frequenti di cittadine e intermediari in merito al sostegno economico di 40 euro netti mensili destinato alle lavoratrici con figli.

I chiarimenti spaziano dal corretto conteggio dei figli ai casi particolari di contratti non continuativi, come quelli agricoli o intermittenti.

Il conteggio dei figli e il Nucleo Familiare

L’INPS semplifica la definizione di “figlio utile” ai fini del bonus, dissociandola da qualsiasi requisito fiscale o anagrafico:

Tutti i figli : nel conteggio rientrano tutti i figli della madre, a prescindere dalla convivenza, dal carico fiscale o dalla composizione del nucleo ISEE. Ciò include figli maggiorenni, non conviventi o affidati all’altro genitore.

: nel conteggio rientrano della madre, a prescindere dalla convivenza, dal carico fiscale o dalla composizione del nucleo ISEE. Ciò include figli maggiorenni, non conviventi o affidati all’altro genitore. Tipologia : sono inclusi figli naturali, adottivi o affidati in via preadottiva.

: sono inclusi figli naturali, adottivi o affidati in via preadottiva. Esclusione: sono esclusi solo i figli per i quali la madre sia stata sospesa o decaduta dalla responsabilità genitoriale.

Ai fini della misura, conta unicamente il legame genitoriale e la data di nascita per la verifica del limite di età 10 o 18 anni.

Contratti speciali e Gestione Separata

Il manuale FAQ dedica ampio spazio alle casistiche lavorative non standard:

Lavoratrici Agricole a Tempo Determinato : hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno svolto almeno una giornata lavorativa o se tutelate da almeno 51 giornate lavorative nell’anno precedente.

: hanno diritto al bonus nei mesi in cui hanno svolto o se tutelate da almeno 51 giornate lavorative nell’anno precedente. Lavoro Intermittente : il bonus spetta se nel mese di riferimento è stata effettuata almeno una prestazione , anche in presenza della sola indennità di disponibilità.

: il bonus spetta se nel mese di riferimento è stata effettuata , anche in presenza della sola indennità di disponibilità. Gestione Separata: sono incluse le madri con attività autonoma o con collaborazioni coordinate e continuative. Escluse invece le iscritte solo per incarichi sociali amministratrici di società o prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Nascita di un nuovo figlio e astensioni

Il diritto al bonus si perfeziona con la nascita del figlio che fa scattare il requisito di età il secondo under 10 o il terzo under 18.