Ragusa – Piccoli e grandi sognatori sono pronti a vivere un Natale che promette di travolgere Ragusa Ibla con la sua magia. Il Natale è salvo, Babbo Natale è libero e la magia può finalmente tornare a brillare tra i vicoli e le piazze di una delle città antiche più affascinanti d’Italia. Anche quest’anno, grazie al Ccn Antica Ibla e al fondamentale supporto del Comune di Ragusa e degli sponsor, lo scrigno barocco degli Iblei si trasforma in una fiaba colorata, pronta ad accogliere tutti: dai più giovani ai meno giovani, dalle famiglie ai gruppi di amici, dai romantici agli avventurieri. Dal 6 dicembre al 6 gennaio, ogni angolo di Ragusa Ibla sarà avvolto dal calore delle luci natalizie, portando in scena un programma ricchissimo di appuntamenti e sorprese.

L’atteso Christmas Village spalanca le porte ai visitatori con giochi, risate, spettacoli itineranti e presepi da ammirare. Passeggiando tra mercatini scintillanti, si potrà respirare l’atmosfera autentica delle feste, perdersi tra profumi e colori, e condividere momenti indimenticabili con chi si ama.

La magia di Ibla è pensata proprio per coinvolgere ogni generazione: i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale in persona e magari scambiare due chiacchiere con il Grinch che ha promesso di comportarsi bene anche se è sempre più arrabbiato perché il Natale a Ibla continua a crescere. Gli adulti potranno lasciarsi trasportare dalla bellezza dei presepi, dalla musica e dagli spettacoli, mentre i giovani troveranno mille occasioni per divertirsi e vivere nuove esperienze nel cuore di un borgo che sa reinventarsi ogni anno.

Ibla, dal 6 dicembre al 6 gennaio, si prepara a regalare un mese di emozioni: ogni piazza si veste di festa, ogni vicolo barocco si illumina, mentre l’aria si riempie di quella magia che solo il Natale sa portare. Tra giochi d’acqua luminosi, animazione, musica live e tante attività pensate per tutte le età, la festa si rinnova giorno dopo giorno. Non lasciatevi sfuggire la possibilità di vivere il Natale più magico di sempre!