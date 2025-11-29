Modica – Il mondo dell’imprenditoria e della moda modicana è in lutto per la scomparsa di Enza Amore, venuta a mancare questa mattina, sabato 29 novembre, all’età di 84 anni. Nota come la “Signora dello Stile”, Enza Amore è stata una figura storica, esempio di eleganza e gentilezza e un punto di riferimento per l’alta moda nel territorio.

Insieme al marito Rosario Saro Aurnia e al figlio Antonio, aveva fondato lo storico brand Idea Moda a Modica.

Enza Amore è stata una vera pioniera con una visione lungimirante: negli anni ’80, abbandonando il negozio di abbigliamento in Piazza Corrado Rizzone, decise di scommettere sull’alta moda. Così nacque Idea Moda, inizialmente in Viale Medaglie d’Oro e successivamente trasferito in Via Sacro Cuore, proponendo esclusivamente capi di haute couture.

Insieme alla famiglia, ha contribuito a creare un vero e proprio impero della moda con l’apertura successiva di Moda Italia e l’avvio, su impulso del figlio Antonio, del Polo Commerciale cittadino.

Gli ultimi anni di Enza Amore sono stati segnati da lutti personali molto dolorosi: ha perso prima il figlio Antonio, indimenticato presidente del Modica Calcio, e poi il marito Saro.

Nonostante il dolore e il peso di rimanere sola alla guida dell’azienda di famiglia, la Signora Amore ha scelto di non arrendersi, continuando a fare ciò che le riusciva meglio: lavorare. Fino agli ultimi giorni, pur minata dalla malattia, ha mantenuto la sua routine, mettendosi alla guida del suo Fiat Coupè rosso per raggiungere il bancone del suo negozio.

Con la sua scomparsa, Modica perde non solo una figura storica dell’imprenditoria, ma anche un simbolo di resilienza, stile e profonda dedizione al lavoro.