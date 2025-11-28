Modica – Tra le innumerevoli voci di solidarietà alla Guardia di Finanza di Modica dopo l’attentato incendiario contro suoi automezzi, anche quella dell’esponente modicano di Sinistra Italiana Vito D’Antona. Il quale scrive. “L’incendio di tre auto della Guardia di Finanza, avvenuto stanotte davanti alla caserma di Modica in pieno centro storico, rappresenta un attracco diretto nei confronti di una delle istituzioni impegnate quotidianamente nella difesa della legalità ed nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Un gesto eclatante e di turbamento che colpisce la nostra città, che non ha mai registrato un atto di criminalità così grave e in un momento nel quale la sicurezza dei cittadini è diventata una priorità per i vari episodi di microcriminalità che in questi ultimi mesi l’hanno interessata.

Sinistra Italiana esprime la sua solidarietà alle donne e agli uomini alle dipendenze della Guardia di Finanza per l’attacco subìto e confida in un veloce lavoro di indagine di tutte le forze dell’ordine impegnate, al fine di assicurare alla giustizia gli autori dell’attentato.

Riteniamo che Modica, attraverso una proficua e costante collaborazione tra istituzioni locali, forze dell’ordine, forze politiche, associazioni di categoria, sindacati e cittadini, debba mantenere le sue tradizionali caratteristiche di città sana, laboriosa, sicura ed impermeabile a qualsiasi fenomeno criminoso.

Nell’immediato proponiamo che l’Amministrazione Comunale richieda una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da tenersi a Modica, per individuare tutti gli strumenti utili a riportare serenità tra i cittadini”. (da.di.)