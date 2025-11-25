C’è una nuova opportunità per accedere al Bonus Veicoli Elettrici 2025. Dopo che il contributo statale ha distribuito 600 milioni di euro nei 55.000 voucher emessi tra ottobre e novembre, i fondi non utilizzati stanno per essere sbloccati.
A partire dalle ore 10:00 di sabato 22 novembre, i voucher inizialmente erogati ma non abbinati a un contratto di acquisto entro i 30 giorni previsti, torneranno disponibili. Si stima che circa 10.000 voucher potrebbero essere rimessi in gioco, seguendo la logica del “chi prima arriva, meglio alloggia”.
Valore del Bonus e requisiti di Accesso
Il valore massimo del bonus può raggiungere gli 11.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici, a seconda del reddito ISEE del richiedente. Il costo della vettura, inclusa IVA, non deve comunque superare i 42700 euro.
Ecco gli incentivi massimi in base all’ISEE:
- 11.000 euro se l’ISEE è inferiore a 30.000 euro.
- 9.000 euro se l’ISEE è compreso tra 30.000 e 40.000 euro.
Per poter accedere al contributo, il richiedente deve essere residente in una delle FUA aree urbane funzionali, rottamare un veicolo con classe di inquinamento fino a euro 5 e acquistare un veicolo elettrico con il tetto massimo di prezzo stabilito.
Procedura e termini
L’ incentivo può essere richiesto esclusivamente tramite il portale ufficiale bonus auto elettrica masegov.it, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica per l’autenticazione.
Una volta ottenuta la prenotazione del bonus, il richiedente ha 30 giorni di tempo per abbinare il voucher a un contratto d’acquisto presso un rivenditore. È fondamentale rispettare questo termine: in caso contrario, il voucher scade e il relativo fondo viene riattivato e reso disponibile per altri utenti, come accadrà il 22 novembre.
Il contributo sarà erogato dal venditore sotto forma di sconto diretto sul prezzo di listino del veicolo al momento dell’acquisto.
Lascia un commento