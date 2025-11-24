Ragusa – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di dodici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Agente di Polizia Provinciale (Area degli Istruttori, ex categoria C1), con assunzioni distribuite tra il 2025 e il 2027 e possibilità di variazioni in base alla programmazione dell’Ente. Il bando sarà pubblicato il prossimo 28 novembre e le candidature dovranno pervenire da quella data ed entro il 29 dicembre 2025, non oltre le ore 23:59.

Sono previste le riserve di legge per volontari delle Forze Armate e per gli operatori del Servizio Civile. Il ruolo riguarda funzioni di polizia ambientale, stradale, ittico-venatoria, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, con attività operative su turni anche festivi e notturni e necessità di adeguate competenze tecniche, fisiche e professionali.

Possono partecipare i candidati in possesso di cittadinanza italiana, di età compresa tra 18 e 40 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, patente A e B (con possibilità di conseguire la patente A nei quattro mesi successivi all’assunzione), idoneità psico-fisica per il porto d’armi e per le funzioni di pubblica sicurezza e assenza di impedimenti di legge.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso saranno disponibili sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente tramite il Portale InPA.

Altri concorsi previsti nel vigente Piano triennale del fabbisogno del personale per la copertura di posti di vari profili saranno banditi entro la fine dell’anno.