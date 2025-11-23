Ragusa – Festeggiati oggi a Ragusa i 100 anni (portati benissimo) della signora Paola Distefano, visibilmente emozionata. C’erano il sindaco, Peppe Cassì, e l’assessora ai Servizi sociali e alle Pari opportunità, Elvira Adamo.
