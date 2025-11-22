Nuova tappa nel percorso di sviluppo di ARD Discount: con l’inaugurazione del punto vendita di Sardara, l’insegna raggiunge quota 20 store in Sardegna, rafforzando la propria presenza sull’isola e il legame con le comunità locali.

Fratelli Ibba, realtà imprenditoriale radicata nel territorio da oltre 70 anni nel settore della GDO, ha ormai sposato il consolidato progetto ARD Discount e sta contribuendo alla diffusione del modello ARD Discount in Sardegna, attraverso un piano di aperture capillari.

Sardara, storica località termale nel cuore verde del Medio Campidano, accoglie un punto vendita pensato per rendere la spesa un momento semplice e piacevole. L’assortimento copre tutte le esigenze quotidiane: ortofrutta, prodotti per la cura della casa e della persona, pet care, e una selezione di articoli non food.

Protagonisti, come sempre, i prodotti a marchio ARD, apprezzati per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e la loro capacità di coniugare affidabilità e convenienza. Completano l’offerta linee dedicate a esigenze specifiche, come le referenze per intolleranze alimentari, le proposte vegane e una selezione di eccellenze DOP e IGP che valorizzano la tradizione gastronomica italiana. Tra le novità più apprezzate, la gamma Tale of Essence, pensata per la cura del corpo e il benessere quotidiano.

Con il 20° punto vendita aperto in Sardegna, ARD Discount conferma il proprio impegno nello sviluppo regionale e nella promozione di un modello di spesa basato su qualità, vicinanza e convenienza. Perché scegliere bene… conviene sempre, anche in Sardegna!