Ragusa – Secondo appuntamento con la rassegna teatrale “Casamatta in scena 2025/2026”. Dopo la commedia dell’arte di Antonio Fava, nei giorni 21- 22 – 23 – 28 – 29 e 30 novembre (venerdì e sabato alle 20,30 e domenica alle 18,00) nello spazio culturale di viale Europa 85 è in programma “Pinocchia” di Stefano Benni. Una fiaba sovversiva e visionaria che ribalta il mito del burattino più famoso della letteratura italiana.

Benni ci regala una Pinocchia al femminile, ribelle e anticonformista, in un mondo senza tempo popolato di personaggi stranianti e situazioni grottesche. Pinocchia sfida le convenzioni, rifiuta le etichette imposte e intraprende un viaggio di formazione che è al contempo denuncia sociale e celebrazione della libertà.

Un testo che mescola comicità e dramma, tenerezza e provocazione, per raccontare la fatica e la bellezza di diventare autenticamente se stessi.

Sul palco Valentina Ferrante, Massimo Leggio, Alessia Gurrieri e Salvo Paternò per la regia di Valentina Ferrante.