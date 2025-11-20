Maltempo. La Sicilia si prepara a una significativa ondata di maltempo che colpirà l’isola a partire dalle prime ore di domani, venerdì 21 novembre 2025. Le previsioni indicano una rapida intensificazione dei fenomeni, con particolare attenzione ai settori costieri e occidentali.

Il bollettino meteo della Protezione Civile della Sicilia segnala l’arrivo di perturbazioni che porteranno: piogge anche a carattere di rovescio o temporale, che si concentreranno soprattutto sui settori tirrenici dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, da frequente attività elettrica (fulmini) e da forti raffiche di vento. Sono attesi venti da forti a burrasca di provenienza occidentale, con particolare violenza sui settori occidentali e meridionali della Sicilia.

Il forte moto ondoso generato dal vento potrà causare mareggiate lungo le coste esposte alla corrente occidentale. Si raccomanda ai cittadini delle zone interessate di adottare la massima cautela e seguire gli eventuali avvisi delle autorità di Protezione Civile.