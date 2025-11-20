L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha fissato le date per l’erogazione della mensilità di novembre 2025 dell’Assegno Unico Universale (AUU), il supporto economico per le famiglie con figli a carico.

Calendario dei Pagamenti di Novembre 2025

Il pagamento dell’Assegno Unico (la cui entità dipende dal valore ISEE del nucleo familiare) è atteso in due momenti distinti:

Pagamenti Regolari: per i beneficiari già in carico e le cui prestazioni non hanno subito variazioni rispetto ai mesi precedenti, l’accredito è previsto tra il 20 e il 21 novembre .

per i beneficiari già in carico e le cui prestazioni non hanno subito variazioni rispetto ai mesi precedenti, l’accredito è previsto . Nuove Domande o Variazioni: in caso di nuova domanda o di variazioni nei dati (come la nascita di un figlio o un aggiornamento ISEE con conguaglio), l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Le novità chiave del 2025 su ISEE e AUU

Il 2025 ha introdotto diversi cambiamenti mirati a semplificare le procedure e adeguare gli importi:

Rinnovo e semplificazione ISEE

Rinnovo Automatico AUU: non è necessario presentare una nuova domanda per chi già percepisce l’Assegno Unico. Era fondamentale, tuttavia, aggiornare il nuovo ISEE entro il 28 febbraio 2025 per evitare l’accredito dell’importo minimo. Incentivo DSU Precompilata: L’INPS promuove l’utilizzo della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU precompilata per ridurre errori e tempi di attesa. I dati reddituali e patrimoniali sono già inseriti, e il cittadino può confermarli o aggiornarli. Esclusione Bonus Nido: Nel calcolo dell’ISEE dal 2025 non si tiene più conto del beneficio economico legato al Bonus Nido, semplificando l’accesso all’AUU per le famiglie con bambini piccoli.

Adeguamento importi e Gestione Pagamenti

Aumenti dal Febbraio 2025: L’importo dell’AUU ha subito un adeguamento dello 0,8% in base all’inflazione. I nuovi valori di riferimento per figlio sono: Massimo: 200,99 euro al mese (per ISEE fino a 17.090,61 euro). Minimo: 57,45 euro al mese (per ISEE alto o assente).

L’importo dell’AUU ha subito un adeguamento dello in base all’inflazione. I nuovi valori di riferimento per figlio sono: Gestione IBAN con SUGI: Dal 2025, i pagamenti sono gestiti tramite il Sistema Unico di Gestione Iban SUGI), che permette al cittadino o al patronato di registrare l’IBAN per diverse prestazioni INPS.

Calcolo e Maggiorazioni AUU

L’importo finale dell’Assegno Unico è determinato da: ISEE, età dei figli e fattori specifici. È costituito da una quota variabile e da maggiorazioni in particolari casistiche: