Scicli – «L’arrivo in commissione consiliare del Piano triennale delle opere pubbliche rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città, in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio comunale». Lo dichiara la consigliera comunale di Scicli, Marianna Buscema, espressione di Italia Viva e coordinatrice provinciale del partito.

«Il Piano triennale – spiega Buscema – individua gli investimenti economici che l’amministrazione comunale intende realizzare nel prossimo triennio, offrendo una visione organica e programmata delle principali opere che potranno migliorare la qualità della vita dei cittadini. È importante sottolineare che, secondo la prassi, le opere con maggiore probabilità di realizzazione sono quelle previste per il 2026, in quanto già più mature dal punto di vista progettuale e finanziario».

Tra gli interventi più rilevanti figurano il rifacimento del lungomare di Donnalucata grazie ai fondi Fua, la realizzazione della pista ciclabile intercomunale, il finanziamento per la riqualificazione dell’impianto sportivo “Ciccio Scapellato”, oltre ad altre opere che saranno dettagliate nei prossimi giorni. Alcuni progetti sono già in fase esecutiva, mentre altri rimangono legati a tempi e procedure burocratiche che l’amministrazione sta seguendo con la massima attenzione.

«A seguito della commissione prevista per giovedì, sarà mia premura fornire un aggiornamento puntuale e dettagliato ai cittadini, affinché tutti possano essere informati con trasparenza sui prossimi passi e sulle opportunità di sviluppo per la nostra comunità» conclude la consigliera Buscema.