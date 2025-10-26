Dopo l’esperienza della Rottamazione quater, il Governo sta lavorando all’introduzione di una quinta edizione della definizione agevolata dei debiti esattoriali, denominata Rottamazione quinquies. Il relativo Disegno di Legge (AS 1375) è attualmente in discussione al Senato e si preannuncia come una misura più flessibile nei tempi, ma più rigida nei criteri di accesso.

L’iniziativa persegue un duplice obiettivo: da un lato, offrire un sostegno ai contribuenti in genuine difficoltà finanziarie; dall’altro, rafforzare la credibilità del sistema fiscale escludendo chi ha abusato delle sanatorie passate.

Flessibilità e sostenibilità: rate fino a 10 anni

La principale novità della quinquies è la sua maggiore sostenibilità finanziaria per il debitore. Le anticipazioni indicano:

Rateizzazione Estesa: Si sta valutando un piano di rientro molto più lungo, potenzialmente fino a 120 rate mensili (dieci anni), permettendo di distribuire il peso del debito su un periodo più ampio.

Rateizzazione Estesa: Si sta valutando un piano di rientro molto più lungo, potenzialmente fino a 120 rate mensili (dieci anni), permettendo di distribuire il peso del debito su un periodo più ampio. Piano Lineare: A differenza delle precedenti edizioni (che concentravano il 20% del debito nelle prime due rate), il nuovo schema di pagamento dovrebbe essere più uniforme e lineare per tutte le rate, rendendolo più gestibile fin da subito.

Tolleranza Maggiore: Si sta considerando la possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive prima di incorrere nella decadenza dal beneficio, aumentando significativamente il margine di manovra per i contribuenti. Benefici: L'adesione comporterebbe l'azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, lasciando da pagare solo il capitale originario del debito.

Si sta considerando la possibilità di saltare prima di incorrere nella decadenza dal beneficio, aumentando significativamente il margine di manovra per i contribuenti. Benefici: L’adesione comporterebbe l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione, lasciando da pagare solo il capitale originario del debito.

Chi può aderire: esclusi i “Rottamatori Seriali”

Per evitare gli abusi del passato e l’utilizzo delle sanatorie solo per sospendere pignoramenti, la quinquies sarà selettiva. Le prime adesioni sono attese tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ma non saranno aperte a tutti:

Esclusi: Sono previsti criteri di accesso più rigidi per i “rottamatori seriali“, ovvero coloro che hanno accumulato molteplici nuove iscrizioni a ruolo negli ultimi anni o che hanno perso i benefici delle precedenti rottamazioni per mancato pagamento.

Si valuta anche l’introduzione di criteri economici (come l’ISEE) per individuare chi si trova in reale difficoltà.

Meccanismi differenti: anticipi e stralcio semplificato

La misura potrebbe introdurre un meccanismo di pagamento differenziato:

Tipo di Debito Meccanismo Proposto Debiti Elevati (Soglia superiore a 50.000 euro) Anticipo Obbligatorio del 5% del debito. Scopo: dimostrare l’effettiva volontà di regolarizzarsi. Debiti di Modesta Entità Valutazione di un “saldo e stralcio” semplificato, con possibile cancellazione automatica delle cartelle sotto una soglia minima (es. 1.000 euro o 2.000 euro).

Questa differenziazione mira a concentrare le risorse di riscossione sui debiti maggiori, snellendo il sistema dai carichi più piccoli.

La Differenza con il Saldo e Stralcio: Mentre il Saldo e Stralcio cancella una parte del capitale del debito in base a requisiti ISEE, la Rottamazione quinquies elimina solo gli oneri aggiuntivi (sanzioni, interessi e aggio), lasciando sempre da pagare il capitale originale.

La Rottamazione quinquies si prefigge di regolarizzare un’ampia gamma di posizioni fiscali, includendo imposte erariali, contributi previdenziali, tributi locali, multe e bollo auto. Rimangono esclusi, per legge, i debiti relativi a sanzioni penali e aiuti di Stato illegittimi.

Modalità di Adesione: La domanda dovrà essere presentata in via telematica sull’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con autenticazione tramite SPID, CIE o CNS.