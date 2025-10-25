Vittoria – In riferimento ai recenti episodi di violenza verificatisi in via Cavour, l’assessore comunale di Vittoria Giuseppe Nicastro, intervenuto anche in qualità di rappresentante locale del Partito Democratico, intende fare chiarezza e rivolgere un appello alle forze politiche e ai cittadini. “In queste ore abbiamo letto diversi post sui social e articoli di stampa che riportano dell’ennesima rissa in via Cavour. Credo che sia necessario rinfrescare la memoria ai nostri oppositori: vorrei ricordare a Fratelli d’Italia e a tutto il centrodestra che proprio Giorgia Meloni ha incentrato la sua campagna elettorale sul tema della sicurezza, ponendo come priorità il ripristino della legalità e la lotta al degrado, a partire da un maggior presidio del territorio e dall’incremento delle risorse e delle dotazioni delle forze dell’ordine”.

Nicastro sottolinea come queste promesse, a livello locale, non si siano tradotte in risultati concreti: “È tempo che i cittadini si riapproprino delle loro città. Siamo noi, ora, a chiedere che fine abbia fatto il famoso blocco navale di Giorgia Meloni e quali siano i risultati delle politiche migratorie annunciate. Quello che è certo è che gli articoli di stampa parlano chiaro: in Sicilia sono stati assegnati 82 nuovi agenti di polizia, ma zero a Ragusa. La provincia resta a bocca asciutta, senza alcun rinforzo previsto, e credo sia doveroso parlarne apertamente”.

Entrando nel merito delle responsabilità amministrative, Nicastro precisa: “È facile accusare il sindaco di non aver saputo potenziare il numero di unità della polizia municipale e dei vigili urbani, ma la realtà è che, mentre il Comune di Catania ha potenziato la polizia locale con 100 nuovi agenti – i cui stipendi per i primi due anni saranno coperti dallo Stato – Vittoria non riceve lo stesso trattamento. Inoltre, l’assessore del Comune di Catania ha annunciato che entro il 2025 verranno assunti altri 20 agenti a tempo determinato, sempre con fondi statali”.

L’assessore Nicastro invita i rappresentanti politici locali ad impegnarsi concretamente: “Chiedo ai parlamentari nazionali, al senatore Sallemi e a tutta la deputazione regionale di intervenire. A Vittoria c’è bisogno di un aumento dell’organico delle forze dell’ordine: vogliamo i falchi, quel personale specializzato che interviene tempestivamente e con autorevolezza, che, in sinergia con le altre forze dell’ordine, sia in grado di far rispettare sempre di più le regole e garantire la sicurezza dei cittadini”. Nicastro conclude rivolgendo un monito alle forze di opposizione della città di Vittoria: “Vi invito ad attenzionare con serietà questa problematica, perché altrimenti dovrete prendere atto del fallimento di Fratelli d’Italia, del governo Meloni e del fatto che, non avendo argomenti validi in politica, ricorrete ad attacchi privi di contenuto pur di screditare il sindaco e la sua amministrazione. È evidente che, ad oggi, avete fallito. Attendiamo risvolti positivi per la città di Vittoria e per tutta la collettività cittadina”.