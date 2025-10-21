Maltempo in Sicilia. Lo rivelano le previsioni meteo elaborate da Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia che annunciano un’altra giornata all’insegna dell’instabilità, seguita da un temporaneo miglioramento termico.
Maltempo in Sicilia: ancora rovesci e temporali mercoledì 22 Ottobre
L’instabilità persisterà sull’Isola a partire già dalla notte tra martedì e mercoledì. In particolare, per la giornata di mercoledì 22 ottobre sono attese:
- Piogge e temporali sparsi su diverse aree della regione.
- Tendenza: Breve rimonta Subtropicale nel Weekend
Subito dopo l’ondata di maltempo, le condizioni atmosferiche subiranno un cambiamento significativo:
Rialzo Termico: I valori delle temperature sono attesi in aumento, con un picco atteso soprattutto nel corso del prossimo fine settimana.
Causa: Questo temporaneo tepore sarà dovuto a una breve rimonta subtropicale che interesserà la regione.
Prospettive a Lungo Termine
Riguardo al periodo successivo al weekend, che potrebbe riportare un calo termico e nuove piogge, le previsioni restano per ora caute: la distanza temporale è ancora elevata, e per una stima più precisa si rimanda ai prossimi aggiornamenti.
