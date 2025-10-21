È conto alla rovescia per l’accredito dell’Assegno Unico Universale (AUU) di ottobre 2025. L’INPS ha confermato le date di erogazione per le famiglie che già beneficiano della misura di sostegno per i figli a carico.
Le date cruciali di Ottobre
Le famiglie che ricevono l’Assegno Unico in modo continuativo, e il cui importo non ha subito variazioni rispetto a settembre, possono attendere l’accredito tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre.
Il pagamento per l’AUU avviene in due tranche mensili, secondo il calendario comunicato dall’Istituto:
|Mese
|Date di Accredito
|Luglio
|21 – 22
|Agosto
|20 – 21
|Settembre
|22 – 23
|Ottobre
|20 – 21
|Novembre
|20 – 21
|Dicembre
|17 – 19
Prima rata e conguagli: quando arriva l’accredito?
Le tempistiche sono diverse per i nuovi beneficiari e per coloro che hanno subito ricalcoli:
- Prima Mensilità: Per chi ha presentato la domanda per la prima volta, il pagamento avviene nell’ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della richiesta.
- Conguagli: Allo stesso modo, nell’ultima settimana del mese vengono accreditati gli importi delle rate che sono state oggetto di conguaglio (a credito o a debito).
L’importo dell’Assegno Unico, lo ricordiamo, è una misura mensile erogata dall’INPS che varia in base all’ISEE, all’età dei figli, al loro numero e a eventuali condizioni specifiche (es. disabilità).
Novità 2026: aumenti ISTAT in arrivo
Come ogni anno, gli importi e le soglie ISEE dell’Assegno Unico saranno aggiornati a partire dal 1 gennaio 2026 attraverso la rivalutazione ISTAT, un meccanismo che adegua le prestazioni sociali all’inflazione.
Secondo le stime, la rivalutazione prevista per l’AUU 2026 dovrebbe essere pari a circa +1,7%. L’aumento, sebbene contenuto, riguarderà sia l’assegno base sia le varie maggiorazioni.
Esempi di Rivalutazione per Singolo Figlio (Stime)
|Fascia ISEE 2025 (circa)
|Importo 2025
|Importo 2026 (Previsto)
|Fino a 17.520 euro
|201 euro
|Circa 204,4 euro
|Tra 26.163 euro e 26.280 euro
|157,9 euro
|Circa 160,6 euro
|Fascia più alta (Oltre 46.720 euro)
|57,5 euro
|Circa 58,5 euro
