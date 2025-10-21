È conto alla rovescia per l’accredito dell’Assegno Unico Universale (AUU) di ottobre 2025. L’INPS ha confermato le date di erogazione per le famiglie che già beneficiano della misura di sostegno per i figli a carico.

Le date cruciali di Ottobre

Le famiglie che ricevono l’Assegno Unico in modo continuativo, e il cui importo non ha subito variazioni rispetto a settembre, possono attendere l’accredito tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre.

Il pagamento per l’AUU avviene in due tranche mensili, secondo il calendario comunicato dall’Istituto:

Mese Date di Accredito Luglio 21 – 22 Agosto 20 – 21 Settembre 22 – 23 Ottobre 20 – 21 Novembre 20 – 21 Dicembre 17 – 19

Prima rata e conguagli: quando arriva l’accredito?

Le tempistiche sono diverse per i nuovi beneficiari e per coloro che hanno subito ricalcoli:

Prima Mensilità: Per chi ha presentato la domanda per la prima volta, il pagamento avviene nell’ ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della richiesta.

Per chi ha presentato la domanda per la prima volta, il pagamento avviene nell’ a quello della presentazione della richiesta. Conguagli: Allo stesso modo, nell’ultima settimana del mese vengono accreditati gli importi delle rate che sono state oggetto di conguaglio (a credito o a debito).

L’importo dell’Assegno Unico, lo ricordiamo, è una misura mensile erogata dall’INPS che varia in base all’ISEE, all’età dei figli, al loro numero e a eventuali condizioni specifiche (es. disabilità).

Novità 2026: aumenti ISTAT in arrivo

Come ogni anno, gli importi e le soglie ISEE dell’Assegno Unico saranno aggiornati a partire dal 1 gennaio 2026 attraverso la rivalutazione ISTAT, un meccanismo che adegua le prestazioni sociali all’inflazione.

Secondo le stime, la rivalutazione prevista per l’AUU 2026 dovrebbe essere pari a circa +1,7%. L’aumento, sebbene contenuto, riguarderà sia l’assegno base sia le varie maggiorazioni.

Esempi di Rivalutazione per Singolo Figlio (Stime)