Vittoria – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10:30, sulla Vittoria-Scoglitti, ex Strada Provinciale 17, nel Ragusano. Lo scontro, avvenuto in prossimità della rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella, ha coinvolto due vetture: una Ford C-Max con targa straniera (presumibilmente di un Paese UE) e una EcoSport.

Secondo i primi accertamenti condotti dalla Polizia Municipale ma ancora da confermare, la dinamica ipotizza che la Ford C-Max abbia invaso la corsia opposta durante una manovra di sorpasso, impattando frontalmente la Ford EcoSport. Le cause precise sono ancora al vaglio, ma non si escludono fattori come la distrazione o le condizioni di aderenza del manto stradale, rese difficili dalle recenti precipitazioni.

Due i feriti: una ragazza di circa 20 anni, passeggera della C-Max, con escoriazioni agli arti e un lieve trauma cranico, e un anziano di 72 anni, conducente dell’EcoSport, con contusioni al torace e alle gambe. Entrambi sono stati medicati sul posto dal 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Vittoria, dove sono stati dimessi dopo controlli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione di detriti e fluidi. Per consentire i rilievi e le operazioni di pulizia, il traffico sulla ex SP 17 è stato deviato fino alle ore 13:00, causando code che hanno raggiunto i 2 km in direzione Scoglitti.

L’episodio, il primo grave del 2025 su questo specifico tratto, riporta in auge il tema della sicurezza stradale sulla ex SP 17, purtroppo già teatro di numerosi incidente negli anni passati. Si attendono i rapporti ufficiali per ulteriori dettagli. (Foto Assenza)