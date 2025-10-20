Maltempo in Sicilia. Le previsioni meteo per oggi, lunedì 20 ottobre, indicano una giornata di tempo variabile in Sicilia, con l’attenzione focalizzata sui settori orientali. A dirlo sono le previsioni meteo di Marco Gelfo de Il Mio meteo Sicilia (vedi foto). L’Isola sarà interessata da una nuvolosità variabile. Le precipitazioni, sparse e isolate, saranno possibili principalmente sui settori più orientali e si manifesteranno a partire dal pomeriggio. Le province interessate sono Ragusa, Siracusa, Catania e Messina.

Nel resto della Sicilia, la giornata dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutta.

Venti, Mari e Temperature

Temperature: Si prevedono stazionarie su tutta la regione.

Venti: Soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, mentre altrove saranno deboli orientali, con residui rinforzi solo sullo Ionio.

Mari: I bacini risulteranno generalmente poco mossi. Il Basso Tirreno sarà quasi calmo, mentre lo Ionio rimarrà mosso.