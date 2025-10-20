L’accredito dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per il mese di ottobre 2025 è ormai imminente. L’INPS ha diffuso le date ufficiali di pagamento, confermando che gli importi, aggiornati dopo la recente rivalutazione, saranno erogati a partire da lunedì 20 ottobre.

Questa misura, vitale per l’equilibrio dei bilanci domestici, è destinata alle famiglie con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età (senza limiti di età per i figli con disabilità).

Il Calendario dei Pagamenti di Ottobre

Secondo il Messaggio INPS n. 2229/2025, la cadenza dei versamenti ricalca quella consolidata dei mesi precedenti:

20 e 21 ottobre: Pagamento per le famiglie già beneficiarie che non hanno registrato variazioni di importo rispetto al mese di settembre.

Pagamento per le che non hanno registrato variazioni di importo rispetto al mese di settembre. Entro il 31 ottobre (Ultima Settimana del Mese): Accredito per chi ha presentato una nuova richiesta a settembre o è in attesa di un conguaglio (positivo o negativo), in quanto l’INPS deve completare le verifiche e i ricalcoli.

Per chi ha dubbi sulla propria posizione, è possibile verificare la data precisa di accredito accedendo al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, tramite credenziali SPID, CIE o CNS, e consultando il Centro Notifiche.

Importi e rivalutazione 2025

Gli importi erogati a ottobre riflettono la rivalutazione dello 0,8% in vigore per il 2025:

Valore ISEE del Nucleo Familiare Importo Mensile per Figlio Pari o Inferiore a €17.227,33 Fino a €201 Assenza ISEE o ISEE oltre €45.939,56 Base di €57,50

Questi valori possono aumentare grazie alle maggiorazioni previste per i figli minori di un anno, i figli con disabilità e i genitori entrambi lavoratori.

Arretrati: la scadenza critica di giugno

Un dato fondamentale riguarda gli arretrati spettanti da marzo:

La fine di giugno 2025 ha rappresentato il termine ultimo per richiedere gli arretrati presentando l’ISEE aggiornato.

ha rappresentato il termine ultimo per richiedere gli arretrati presentando l’ISEE aggiornato. Chi non ha rispettato tale scadenza ha perso il diritto agli arretrati pregressi e ha continuato a ricevere l’importo minimo (€57,50) fino al mese di presentazione della nuova dichiarazione.

I dati statistici INPS al 15 ottobre 2025 evidenziano l’importanza della misura: la spesa totale nei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto €13,1 miliardi, con una media per figlio di circa €173 (incluse le maggiorazioni). L’assegno unico si conferma uno degli strumenti più stabili e centrali nella politica di sostegno alle famiglie italiane.