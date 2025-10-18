Ragusa – Il sindaco di Ragusa Peppe Cassi interviene sulle dimissioni dell’assessore Giorgio Massari. Ecco la dichiarazione del sindaco Peppe Cassì. “Condividiamo il rammarico, la tristezza e la delusione al cospetto della decisione di Ragusa Prossima di lasciare la maggioranza, scelta che sappiamo essere figlia di un sofferto confronto in seno al proprio gruppo e che rispettiamo profondamente.

La nostra Amministrazione continuerà a portare avanti il proprio progetto per Ragusa, avendo per timone quello stesso programma elettorale che abbiamo condiviso con tutte le forze politiche che hanno sostenuto questo mandato.

Desideriamo ringraziare per il fattivo contributo all’azione amministrativa tutto il gruppo di Ragusa Prossima, e in particolar modo Gianni Iurato e Giorgio Massari. In questi mesi abbiamo condiviso un percorso significativo innanzitutto per la città, instaurando relazioni personali e umane che siamo certi non andranno sprecate”.