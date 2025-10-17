Ragusa – La città di Ragusa ospiterà il primo Convegno Nazionale dell’Accademia della Scoliosi, promosso dalla Scuola Chêneau Italia, il primo polo multidisciplinare italiano dedicato alla scoliosi e da Orthom Ragusa, polo ragusano della Scuola Chêneau Italia.

Il convegno si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2025 a Ragusa, presso la sede dell’Ordine dei Medici e al Palazama. Avrà una struttura poliedrica e moltiforme: affronterà la problematica della scoliosi nei diversi aspetti (biomeccanica, neurosensoriale e psicosomatica). Parteciperanno professionisti di diverse discipline (medici, tecnici ortopedici, fisioterapisti, odontoiatri, optometristi, chinesiologi e altri specialisti).

Il convegno, patrocinato dal comune di Ragusa, dall’Ordine dei Medici, dall’Asp 7 di Ragusa, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 21 ottobre, alle 11,30, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Ragusa.

Saranno presenti Mario D’Asta, medico, assessore del comune di Ragusa, Roberto Zelante, presidente dell’Ordine dei Medici di Ragusa, Pietro Di Falco, direttore di Orthom, polo di formazione della Scuola Chêneau Italia.