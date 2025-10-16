Ragusa – Michele Portelli eletto nuovo segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Ragusa. La nomina è avvenuta lo scorso 13 ottobre, nella Sala Raciti della Questura di Ragusa, dove si è tenuto il Consiglio Provinciale Straordinario del Sindacato Autonomo di Polizia di Ragusa. Sono intervenuti il segretario generale aggiunto Giuseppe Coco, il segretario regionale Piero Billitteri, i segretari Leonardo Macaluso e Francesco Altavilla del SAP Catania e Eduardo IUSI del SAP Palermo.

Dopo le operazioni di voto è stato nominato, all’unanimità, alla guida della struttura sindacale provinciale, quale segretario provinciale, Michele Portelli(nella foto), sono stati inoltre indicati quali componenti della segreteria stessa: Duilio Modica, Andrea Fiorilla ed Alberto Vaccaro.

Il neosegretario provinciale ha ringraziato tutti per la fiducia mostratagli ed ha augurato il meglio al segretario uscente Enzo Pisana, trasferito ad altra sede. Il neosegretario provinciale ha assicurato il suo massimo impegno per affrontare tutte le problematiche del settore inerenti alla categoria, garantendo i diritti delle poliziotte e dei poliziotti, collaborando per una sempre maggiore garanzia di sicurezza per i cittadini.