Maltempo. La Sicilia non trova tregua dal maltempo. Per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, si prevede un’ulteriore fase di forte instabilità sull’isola. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), una depressione mediterranea localizzata sul basso Tirreno è in traslazione verso est e, associata a un flusso di aria fredda in discesa da Nord-Est, sarà la causa di questo nuovo peggioramento.
Il giorno sarà caratterizzato da piogge e temporali che si muoveranno attraverso la regione:
Notte/Prime Ore del Mattino: Piogge e temporali, anche di forte intensità, colpiranno in particolare le zone più occidentali dell’isola. Altrove i fenomeni saranno più isolati.
Mattinata: L’instabilità si sposterà, concentrandosi soprattutto sulle zone meridionali e orientali della Sicilia.
Pomeriggio: Il maltempo si intensificherà nuovamente, con rovesci e temporali sparsi, accompagnati da possibili grandinate. Si teme che i fenomeni possano essere di forte intensità, evolvendo in nubifragi localizzati.
In Serata: Si prevede una progressiva attenuazione dei fenomeni e l’arrivo di schiarite.
Venti, Mari e Temperature
Le condizioni meteo saranno accompagnate da una marcata ventilazione e mare agitato:
Venti: Soffieranno moderati o forti, con raffiche che potranno raggiungere forza di burrasca. La rotazione ciclonica dei venti farà sì che le raffiche più intense si registrino sui bacini occidentali e sullo Stretto di Sicilia (venti settentrionali).
Mari: I mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi. Saranno agitati i bacini occidentali e il Mar Ionio.
Temperature: Le temperature si manterranno stazionarie.
Si raccomanda la massima attenzione e di consultare gli avvisi delle autorità locali.
