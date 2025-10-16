Modica – Una grande vittoria per il Modica Calcio di Mattia Pitino e Luca Gugliotta, che batte il Calcio Avola per 1-0 grazie ad una magia da fuori di Intzidis e supera il turno di Coppa Italia. Pronti dunque a scendere in campo il 5 Novembre per il prossimo turno, in attesa di scoprire chi sarà la prossima avversaria.

Primo tempo che vede subito un Modica arrembante e con grande voglia di vincere, una squadra, quella rossoblù, che sente la spinta del fattore campo e riprova subito al 20’ con un pallone messo bene in mezzo da Cappello, sul quale si avventa capitan Valenca che impatta bene ma si ferma al palo pieno. La formazione di casa continua a costruire gioco ma non trova abbastanza spazio per impensierire Santillo con Torres e Bonanno li davanti. Sotto la pioggia le due squadre fanno a sportellate ma il finale della prima frazione resta invariato rispetto alla gara di andata e si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa gli ospiti iniziano subito con una girandola di cambi per cambiare l’inerzia della gara ma è sempre il Modica a cercare la via del gol infrangendosi sul muro avolese, prima con un tiro da buona posizione di Torres che centra Toure pronto ad immolarsi, sulla ribattuta ci prova ancora Valenca che sfiora il palo e manda a lato. Qualche minuto più tardi gran cross di Asero per Sessa, il centrocampista deve solo metterci la punta ma si fa ingannare dal difensore che pur essendo in anticipo lascia sfilare fuori prendendosi un forte rischio. Ad un minuto dalla fine arriva il protagonista che non ti aspetti, Intzidis raccoglie un pallone dal limite dell’aria e lascia partire una sassata che si insacca alle spalle di un incolpevole Santillo. Il Modica si porta in vantaggio e per l’Avola i minuti per recuperare sono ormai pochi.

Passa, dunque, il turno il Modica che con determinazione ha fatto valere le proprie qualità. Adesso non resta che aspettare di conoscere il prossimo avversario tra Messana, Vittoria, Nebros o Acquedolcese.

MODICA CALCIO – CALCIO AVOLA 1-0

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero, Brugaletta N., Mollica, Sangare, Intzidis, Torres (19’ st Savasta), Cappello, Bonanno (29’ st Belluso). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Belluso, Savasta, Mallia, Misseri, Torregrossa, Brugaletta S., Spadaro. Allenatore: Filippo Raciti.

Calcio Avola: Santillo, Spataro (5’ st Argentino), Butera, Gazzara (5’ st Caruso), Diop, Toure (41’ st Figini), Toscano (5’ st Fratantonio), Rotella, Cannarozzi, Ricca, La Bruna (5’ st Dos Santos). Panchina: De Luca, Catinello, Figini, Cicero, Ruiz, Fratantonio, Argentino, Caruso, Dos Santos. Allenatore: Attilio Sirugo.

Marcatori: 44’ st Intzidis (M)

Ammoniti: Bonanno (M), Spataro, Cannarozzi, Argentino