Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ha confermato il mantenimento dell’Allerta Meteo Gialla anche per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025.
L’allerta è stata emessa a causa dell’instabilità atmosferica che sta interessando l’isola e che si protrarrà per le prossime ore.
Secondo il bollettino ufficiale, si prevedono fenomeni intensi che dureranno per circa 24-36 ore a partire dalla mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025.
Nel dettaglio, le previsioni indicano:
Precipitazioni: si attendono piogge da sparse a diffuse, con una prevalenza di fenomeni a carattere temporalesco.
Fenomeni Associati: I temporali saranno accompagnati da elementi di forte criticità, tra cui:
- Rovesci di forte intensità.
- Frequente attività elettrica.
- Locali grandinate.
- Forti raffiche di vento.
Si raccomanda alla popolazione di adottare la massima cautela e di seguire gli aggiornamenti delle autorità, in considerazione del rischio idrogeologico connesso all’intensità dei fenomeni attesi.
