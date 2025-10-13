Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’Allerta Meteo Gialla per la giornata di domani, martedì 14 ottobre, a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche. Il bollettino è stato pubblicato oggi, 13 ottobre, sul sito istituzionale.
L’allerta indica un rischio idrogeologico moderato legato all’arrivo di piogge e temporali sulla regione.
Le previsioni per domani 14 ottobre
Il bollettino prevede una fase di instabilità concentrata su specifiche aree dell’isola:
- Fenomeni: Si attendono piogge da isolate a sparse, con la possibilità di rovesci o temporali.
- Zone Interessate: L’instabilità colpirà in particolare la Sicilia centro-occidentale, le aree sud-orientali e il settore ionico.
- Quantitativi: I fenomeni saranno puntualmente moderati sui settori centrali e occidentali dell’isola, mentre risulteranno generalmente deboli sulle restanti aree.
Si raccomanda alla cittadinanza di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e di adottare la massima prudenza in vista dei fenomeni attesi.
