Maltempo. Nonostante il titolo iniziale, le previsioni per la Sicilia di oggi, sabato 11 ottobre, indicano un tempo prevalentemente stabile. L’alta pressione garantisce condizioni discrete e temperature stazionarie, tipiche di questo periodo autunnale.
Situazione generale e rischio instabilità
La giornata con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola.
Pomeriggio: È prevista una blanda fase di instabilità, concentrata soprattutto sulle zone interne centro-orientali.
Settori Sud-Orientali: Non si escludono isolate e modeste possibilità di fenomeni (brevi piogge) sui settori costieri sud-orientali, compresa la zona di Ragusa.
Messina: l’area dello Stretto e la Sicilia Nord-Orientale dovrebbero mantenere condizioni di cielo poco nuvoloso.
Venti: Temperature e Mari
Le condizioni meteo non prevedono il “maltempo” menzionato, bensì un quadro di lieve variabilità pomeridiana.
Temperature: Stazionarie, con massime che oscilleranno generalmente tra i 22°C e i 25°C nei capoluoghi.
Venti: Soffieranno deboli orientali.
Mari: Saranno generalmente poco mossi o quasi calmi.
Lascia un commento