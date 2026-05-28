Felicia Rinzo è giornalista e blogger con oltre 15 anni di esperienza nel panorama dell’informazione siciliana. Ha collaborato con importanti testate regionali, tra cui Giornale di Sicilia, igiornalidisicilia.it e Giornale di Siracusa. Fondatrice di quotidianosiracusa.it nel 2013, dal gennaio 2014 è Direttore del Quotidiano di Ragusa. Si occupa principalmente di cronaca locale, politica siciliana, attualità, Salute e benessere