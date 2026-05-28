A Modica si prepara una nuova giornata di solidarietà concreta con il ritorno del Banco Solidale promosso dalla Misericordia, in collaborazione con l’Unitre – Università della Terza Età.
L’iniziativa si svolgerà sabato 30 maggio 2026, dalle ore 9:30 alle 20:00, all’interno del punto vendita Conad “Le Liccumie”, uno dei principali poli commerciali della città.
Il progetto nasce per sostenere le attività del Banco Alimentare della Misericordia di Modica, che distribuisce periodicamente pacchi alimentari a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale.
Durante tutta la giornata, i volontari saranno presenti all’ingresso del supermercato per raccogliere le donazioni dei cittadini.
I prodotti richiesti riguardano beni di prima necessità: alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene personale e prodotti destinati all’infanzia. Piccoli contributi che, secondo gli organizzatori, permettono di garantire continuità agli aiuti sul territorio.
Il Banco Alimentare modicano opera già con raccolte periodiche nei punti vendita della città, costruendo una rete di sostegno che coinvolge volontari, associazioni e cittadini.
La collaborazione con l’Unitre rafforza la dimensione comunitaria dell’iniziativa, coinvolgendo anche fasce della popolazione attive nel volontariato culturale e sociale.
L’obiettivo resta quello di mantenere attivo un sistema di assistenza che risponda alle richieste crescenti di sostegno alimentare, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà economica.
La Misericordia sottolinea come il contributo della cittadinanza sia fondamentale per garantire la continuità del servizio.
“Con poco possiamo fare molto” è lo slogan scelto per l’edizione 2026, che sintetizza la logica dell’iniziativa: trasformare ogni singola donazione in un aiuto concreto.
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