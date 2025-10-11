Un nuovo mese, nuove date da segnare per le famiglie beneficiarie dell’Assegno Unico Universale (AUU). La misura, un pilastro fondamentale del welfare familiare italiano, ha raggiunto finora nel 2025 oltre 6,1 milioni di nuclei familiari, a beneficio di quasi 9,7 milioni di figli.
Quando arriva l’assegno unico di Ottobre 2025
Il pagamento dell’Assegno Unico per il mese di ottobre è previsto nei giorni lunedì 20 e martedì 21. In queste date, l’INPS procederà all’accredito per le famiglie la cui domanda non ha subito variazioni.
Ricordiamo che l’importo mensile è strettamente legato al valore dell’ISEE. Chi non ha ancora provveduto, dovrà aggiornare l’ISEE in vista del prossimo anno per non rischiare di ricevere l’importo minimo.
Calendario degli ultimi mesi del 2025
L’INPS ha già diffuso le date di riferimento per i pagamenti ordinari anche per gli ultimi due mesi dell’anno:
|Mese
|Date di Pagamento Previste
|Novembre
|20-21 novembre
|Dicembre
|17-19 dicembre
Queste date si riferiscono agli accrediti standard. Per chi ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni (conguagli o aggiornamenti ISEE), l’accredito avviene generalmente nell’ultima settimana del mese.
