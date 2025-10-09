Ragusa – In occasione di Ibla Buskers che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre a Ragusa Ibla e Ragusa Superiore il comando di Polizia Locale ha adottato alcuni provvedimenti viabilistici per regolamentare la circolazione veicolare e garantire la sicurezza delle persone nelle zone interessate dalla manifestazione.
Nello specifico sono stati istituiti:
1) divieto di sosta con rimozione forzata dal 10 al 12 ottobre 2025, dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo:
- su via Ognissanti, tratto compreso tra via della Croce e via G. Garibaldi;
- su via Mons. Nobile, tratto compreso tra via G. Garibaldi e via della Croce;
- su piazza SS. Salvatore, su ambo i lati, tratto compreso tra via M. Leggio e via della Croce;
- su via Largo Scarico, solo sul fronte della scalinata del parco Giovanni Paolo II;
- su via A. Maiorana, ambo i lati nel tratto compreso tra la via Natalelli e il Ponte Vecchio e sugli stalli di sosta per motocicli e ciclomotori situati nel tratto compreso tra la via Natalelli e via Sant’Anna;
- sul corso Italia, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Roma;
- sul corso V. Veneto, nel tratto compreso tra la via M. Coffa e la via Roma;
- su via Sant’Anna nel tratto compreso tra la via Roma e via M. Coffa;
- su via Rapisardi, nel tratto compreso tra la via Ecce Homo e corso Italia, compreso i posti per motocicli e ciclomotori situati nel tratto compreso tra corso Italia e corso V. Veneto;
- su via Roma nel tratto compreso tra corso Italia e via Ecce Homo.
2) Divieto di sosta con rimozione, dalle ore 07.00 del 08/10/2025 alle ore 24.00 del 13/10/2025:
- su via Carlo Alberto Dalla Chiesa (ultimo tratto dell’area di parcheggio compresa tra piazza Carmine e via G. Sammito, eccetto i veicoli autorizzati che esporranno apposito logo identificativo rilasciato dall’organizzazione);
- sul ponte Papa Giovanni XXIII, sui primi cinque posti auto dopo il posteggio RCM
Generico, sul lato destro del Ponte in direzione via Marsala (eccetto veicoli autorizzati che espongono relativo pass rilasciato dall’organizzazione).
3) Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 09/10/2025, su via G. Di Quattro per ml. 50,00, in corrispondenza dello slargo sito sotto l’ex convento dei Cappuccini eccetto i veicoli autorizzati (organizzatori della manifestazione e artisti, per il trasporto delle attrezzature).
4) Chiusura del transito veicolare dal 10 al 12 ottobre 2025, dalle ore 17.30 alle ore 02.00 del giorno successivo – eccetto residenti e autorizzati su:
- piazza SS. Salvatore, nei tratti (via M. Leggio – via della Croce);
- via Ognissanti, tratto compreso tra via della Croce e via Garibaldi;
- via Mons. V. Nobile, tratto compreso tra via Garibaldi e via della Croce;
- su via Natalelli, tratto compreso tra via C. Alberto Dalla Chiesa e via A. Maiorana;
- su via A. Maiorana, tratto compreso tra via Natalelli e via Sant’Anna;
- corso Italia, tratto compreso tra via San Vito e via M. Leggio;
- corso V. Veneto, tratto compreso tra via San Vito e via M. Leggio;
- via Sant’Anna, tratto compreso tra via M. Leggio e via Sammito;
- via G. Cartia, tratto compreso tra via M. Leggio e via Sant’Anna;
- via Rapisardi, tratto compreso tra via Ecce Homo e via Sant’Anna;
- via Matteotti, tratto compreso tra il corso Italia e via Ecce Homo.
5) Chiusura al transito veicolare dalle ore 18.00 alle ore 00.00 del 09/10/2025 eccetto residenti e autorizzati, nel tratto compreso tra viale Margherita e via Giardino.
Apposita segnaletica sarà posta in loco.
L’ordinanza che prevede i predetti provvedimenti viabilistici è la numero 687 del 06/10/2025 pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ragusa
