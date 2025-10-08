Vittoria – “L’ennesima rissa tra gruppi di extracomunitari avvenuta di recente sul nostro territorio rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare”. Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, interviene con fermezza sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico a Vittoria.

Pelligra sottolinea la crescente preoccupazione dei cittadini per una situazione che sembra sfuggire di mano: “Non è più sufficiente la semplice presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Occorre un intervento straordinario e mirato per ristabilire la sicurezza nelle nostre strade e nelle piazze”. Il consigliere propone, in linea con quanto già avviene in alcune città della provincia, di sollecitare l’intervento dell’esercito per garantire un presidio costante nelle aree più sensibili della città. “La presenza dell’esercito non solo rappresenterebbe un deterrente per comportamenti violenti e pericolosi, ma restituirebbe fiducia e serenità ai cittadini vittoriesi”.

Non meno importante, secondo Pelligra, è il ruolo dell’amministrazione comunale: “Serve un’attività di controllo più incisiva che vada oltre la gestione ordinaria. È necessaria una politica urbana che affronti con decisione il fenomeno migratorio, attualmente privo di regole chiare a Vittoria.

L’amministrazione deve farsi carico di elaborare strategie efficaci per garantire integrazione e rispetto delle normative, prevenendo situazioni di degrado e conflitto”. Il consigliere conclude con un appello alle istituzioni: “Chiediamo un impegno concreto e immediato da parte di tutte le autorità competenti. La sicurezza dei nostri cittadini non può più attendere”.